محاكمة سائق متهم بالاعتداء على فتى بالمعادي اليوم

كتب- مصراوي:

تنظر محكمة جنح المعادي، اليوم، جلسة محاكمة سائق بإحدى شركات النقل الذكي، والمتهم بالتعدي على فتى وإصابته.

وكانت جهات التحقيق قد أصدرت قرارًا بضبط وإحضار المتهم، بعد ورود بلاغ من أسرة الفتى، يتهم السائق بالتعدي على نجلهم جسديًا عقب نشوب مشادة بين الطرفين بسبب خلاف على طريقة الدفع.

وتعرّض فتى يُدعى "سليمان"، يبلغ من العمر 16 عامًا، للتطاول على جسده على يد سائق تابع لإحدى شركات التوصيل الشهيرة في القاهرة، على خلفية خلاف نشب بينهما حول طريقة الدفع داخل التطبيق.

أوضحت التحريات أن السائق دخل في مشادة كلامية مع الفتى، تطورت إلى اعتداء جسدي أسفر عن إصابة الأخير، ما دفع أسرته إلى التوجه لقسم الشرطة وتحرير محضر رسمي بالواقعة.