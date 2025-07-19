كتب- صابر المحلاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على البلوجر هدير عبدالرازق، بعد نشرها فيديو يظهر اعتداء طليقها عليها بالضرب والسحل داخل إحدى الشقق، قبل أن تقوم بحذفه لاحقًا.

تفاصيل مثيرة شهدتها لحظة القبض على البلوجر هدير عبد الرازق، داخل مسكنهما بمنطقة التجمع، التابعة لمحافظة القاهرة، وذلك على خلفية بلاغات متعلقة بمحتوى متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحاولت "هدير" تعطيل تنفيذ القرار الأمني بالقبض عليها، حيث تحصنت داخل شقتها خلف باب مصفح، ورفضت فتحه، وخرجت في بث مباشر "لايف" عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، محاولة إثارة متابعيها وإظهار الواقعة بشكل مغاير لما حدث.

وظهرت البلوجر هدير عبدالرازق لحظة القبض عليها باكية، قائلة "انا مش هفتح الباب لحد.. هو مين المفروض يتقبض عليه"

وتأتي هذه الواقعة بعد أيام قليلة من تداول فيديو للبلوجر نفسها، يوثق مشاجرة حادة بينها وبين طليقها، تخللها اعتداء جسدي داخل شقة، مما أثار جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل، وأعاد تسليط الضوء على سجلها السابق في قضايا مشابهة.

وفي وقت سابق، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، تقدم بلاغ رسمي ضدها يتهمها باختراق هاتفه المحمول والاستيلاء على بياناته الشخصية، من بينها محادثات خاصة مع والده وأصدقائه، وقامت بإعادة إرسالها إليه مصحوبة بتهديدات، كما نشرت صورًا وفيديوهات من مقتنياته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منه.

وأكد مقدم البلاغ أن البلوجر هدير عبد الرازق تسللت إلى شقته السكنية أكثر من مرة، إحداها بالقفز من فوق السور، وأخرى عبر شباك الشقة، وقامت بالاستيلاء على ممتلكاته وبعض الأجهزة الخاصة به.

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