هدير عبد الرازق في قبضة الأمن بعد فيديو اعتداء طليقها عليها بالضرب

كتب- أحمد عادل:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على البلوجر هدير عبدالرازق، بعد نشرها فيديو يظهر اعتداء طليقها عليها بالضرب والسحل داخل إحدى الشقق، قبل أن تقوم بحذفه لاحقًا.

وفي وقت سابق، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، تقدم بلاغ رسمي ضدها يتهمها باختراق هاتفه المحمول والاستيلاء على بياناته الشخصية، من بينها محادثات خاصة مع والده وأصدقائه، وقامت بإعادة إرسالها إليه مصحوبة بتهديدات، كما نشرت صورًا وفيديوهات من مقتنياته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي دون إذن منه.

وأكد مقدم البلاغ أن البلوجر هدير عبد الرازق تسللت إلى شقته السكنية أكثر من مرة، إحداها بالقفز من فوق السور، وأخرى عبر شباك الشقة، وقامت بالاستيلاء على ممتلكاته وبعض الأجهزة الخاصة به.

وأوضح الشاكي أن الواقعة بدأت بعد طلاقهما، حيث استمرت هدير عبد الرازق في إيذائه نفسيًا ومعنويًا، مشيرًا إلى أنها استخدمت حساباتها عبر منصات التواصل الاجتماعي في بث فيديوهات تحمل إساءات له، وتهدف إلى التشهير والنيل من سمعته، مطالبًا الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الاتهامات.