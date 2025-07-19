انقضاء الدعوى الجنائية في قضية الفنانة بدرية طلبة ضد شخص شهر بها

كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة، في البلاغ المقدم من الفنانة بدرية طلبة ضد أحد الأشخاص، اتهمته بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتضمن البلاغ اتهامًا مباشرًا للشخص المذكور بنشر معلومات وبيانات شخصية تخص الفنانة، من بينها رقم هاتفها وعنوان سكنها، مصحوبة بتعليقات مسيئة، ما تسبب لها في أذى نفسي بالغ، ودفعها لتحريك الدعوى القضائية ضده.

وكانت بدرية طلبة قد صرحت في وقت سابق بأنها تعرضت للإساءة والتشهير من أحد العاملين في الوسط الفني، مؤكدة أن الواقعة أثرت على حياتها الشخصية والمهنية، وهو ما استدعى اللجوء إلى القضاء.

إلا أن المحكمة قررت إنهاء الدعوى الجنائية لمرور المدة القانونية دون الفصل فيها بحكم بات، وهو ما يُسقط الاتهام من الناحية القانونية.