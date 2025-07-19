تأجيل محاكمة 21 متهمًا في "اللجان النوعية بأكتوبر" لـ20 سبتمبر

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 21 متهمًا، بينهم 10 محبوسين احتياطيًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مجموعات العمل النوعي"، إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل، لسماع مرافعة النيابة العامة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثان أكتوبر، أن المتهمين تولوا قيادة جماعة إرهابية تابعة لما يُعرف بـ"مجموعات العمل النوعي المسلح" التابعة لتنظيم الإخوان، وتهدف إلى استخدام العنف والتهديد والترويع داخل البلاد، بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر، بالإضافة إلى ترويع المواطنين، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم المكفولة دستوريًا للخطر، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشارت التحقيقات إلى تورط بعض المتهمين في الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وتمويل أنشطتها، إلى جانب تزوير محررات رسمية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.