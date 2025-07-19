إعلان

تأجيل محاكمة 21 متهمًا في "اللجان النوعية بأكتوبر" لـ20 سبتمبر

08:47 م السبت 19 يوليه 2025

مجمع محاكم بدر

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 21 متهمًا، بينهم 10 محبوسين احتياطيًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مجموعات العمل النوعي"، إلى جلسة 20 سبتمبر المقبل، لسماع مرافعة النيابة العامة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثان أكتوبر، أن المتهمين تولوا قيادة جماعة إرهابية تابعة لما يُعرف بـ"مجموعات العمل النوعي المسلح" التابعة لتنظيم الإخوان، وتهدف إلى استخدام العنف والتهديد والترويع داخل البلاد، بقصد الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن المجتمع وسلامته للخطر، بالإضافة إلى ترويع المواطنين، وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم المكفولة دستوريًا للخطر، فضلًا عن الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأشارت التحقيقات إلى تورط بعض المتهمين في الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وتمويل أنشطتها، إلى جانب تزوير محررات رسمية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجمع محاكم بدر النيابة العامة المتهمين في الانضمام لجماعة إرهابية مجموعات العمل النوعي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

هآرتس: لأول مرة.. مفاوضات مباشرة بين إسرائيل وحماس ومراجعة لخرائط الانسحاب