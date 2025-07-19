كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من كشف ملابسات واقعة تهديد أحد المواطنين من قِبل سائق ميكروباص، إثر خلاف على تعريفة الركوب.

تعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة الدخيلة بلاغًا من أحد المواطنين – مقيم بدائرة القسم – يفيد بتعرضه للسب والتهديد بسلاح أبيض من قِبل قائد سيارة ميكروباص، عقب خلاف نشب بينهما حول قيمة الأجرة.

وبالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، والتي تبين أنها منتهية التراخيص، كما تم ضبط قائدها – مقيم بدائرة قسم شرطة مينا البصل – وبحوزته مفك حديدي استخدمه في تهديد المجني عليه.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حياله.