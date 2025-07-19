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خلاف على الأجرة.. ضبط سائق تعدى على راكب في أوسيم

06:55 م السبت 19 يوليه 2025

أرشيفية

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كتب- صابر المحلاوي:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مرفق بصور، يتضمن قيام قائد سيارة أجرة بالاعتداء على أحد الركاب باستخدام سلاح أبيض، ما أسفر عن إصابته.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 11 يوليو الجاري، ورد بلاغ إلى مركز شرطة أوسيم من أحد المواطنين – مقيم بدائرة المركز – مصاب بجرح قطعي بالوجه، أفاد خلاله بتعرضه للاعتداء من قِبل سائق سيارة أجرة إثر مشادة كلامية نشبت بينهما بسبب خلاف على قيمة الأجرة.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط السيارة وقائدها، الذي تبين أنه مقيم بذات الدائرة ولا يحمل تراخيص. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

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