بسبب خلافات الجيرة.. الداخلية تكشف تفاصيل فيديو خناقة مدينة نصر

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص وهو يتضرر من قيام بعض الخارجين عن القانون بالتعدي عليه وإحداث إصابته بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية في هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في حدوث مشاجرة بين: الطرف الأول: القائم بالنشر (مصاب بإصابات متفرقة بالجسم ويتلقى العلاج حاليًا بأحد المستشفيات)، وشقيقه "كهربائي" (لهما معلومات جنائية). والطرف الثاني: أربعة أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية.

ونشبت المشاجرة بسبب خلافات حول الجيرة، وتعدى خلالها الطرفان على بعضهما البعض بالضرب، وكان بحوزة أحد أفراد الطرف الثاني سلاح أبيض.

تم ضبط طرفي المشاجرة، والتحفظ على السلاح المستخدم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة.