حشيش وشابو وسلاح.. حملات ضخمة تضرب أوكار الجريمة بـ3 محافظات

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن بمحافظات أسيوط، أسوان، ودمياط، شن حملات أمنية مكبرة لضبط تجار المخدرات والأسلحة غير المرخصة، وتنفيذ الأحكام القضائية بحق المحكوم عليهم الهاربين.

أسيوط:

ضبطت القوات 19 قضية جلب مواد مخدرة، شملت نحو 6 كجم حشيش، وأكثر من 1 كجم شابو، وكميات من الهيروين، الأفيون، وأقراص مخدرة، بحوزة 21 متهمًا بينهم 16 مسجلين خطر، بالإضافة إلى 87 قطعة سلاح ناري بحوزة 79 متهماً، وتنفيذ 545 حكمًا قضائيًا.

أسوان:

ضُبطت 3 قضايا مخدرات بـ 7 كجم حشيش و5 كجم بانجو، إضافة إلى 4 قطع سلاح ناري بحوزة 3 متهمين، وتنفيذ 825 حكمًا قضائيًا.

دمياط:

أسفرت الحملة عن ضبط 4 قضايا مخدرات، شملت 7 كجم حشيش، 9 كجم بانجو، وأكثر من 8 كجم من مخدر الهيدرو، وضُبطت كميات من الهيروين وسلاحين ناريين بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتواصل الوزارة حملاتها لضبط العناصر الإجرامية في كافة المحافظات.