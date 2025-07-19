فيديو "صغير العسلية"| فتاة تكشف تفاصيل جديدة بشأن الطفل



كتب - أحمد عادل:

أثار مقطع فيديو تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي الجدل، بعد تعرّض طفل للاعتداء على يد شاب، بسبب طرقه على زجاج السيارة أثناء طلبه المساعدة المادية عند إحدى إشارات المرور.

وعلّقت فتاة تُدعى "زينب"، في تصريحات لـ"مصراوي" على الفيديو المتداول، بأنها كانت تقف داخل غرفة الـATM شبه المغلقة بجدران زجاجية، برفقة صديقتها، لإنهاء معاملة مصرفية، قبل أن يُفاجأن بدخول الطفل إلى الغرفة من الخلف، محاولًا الاقتراب منهما رغم ضيق المساحة.

وأضافت أنها، فور اقترابه بشكل مريب، قامت بإبعاده تلقائيًا، فردّ قائلًا: "معملتش حاجة"، ثم فرّ هاربًا، قبل أن يعود ملوّحًا بماسورة حديدية، وتعدّى عليها بألفاظ خارجة وإشارات مسيئة، برفقة أطفال آخرين، بحسب قولها.

وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها في طرفي الواقعة، مع أسرة الطفل المعروفة إعلاميًا بـ"صغير العسلية"، وتوجيه تهمة استغلال والد الطفل له في التسول.