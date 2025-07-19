إعلان

"الجنايات" تنظر اليوم محاكمة 21 متهمًا في قضية "مجموعات العمل النوعي"

04:00 ص السبت 19 يوليه 2025

محاكمة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب – صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم، محاكمة 21 متهمًا، من بينهم 10 محبوسين احتياطيًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"مجموعات العمل النوعي"، وذلك لاستكمال مرافعة النيابة العامة.

وتضم القضية رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثانِ أكتوبر، اتهامات متعددة، من أبرزها تولي قيادة جماعة إرهابية تابعة لمجموعات العمل النوعي المسلح بجماعة الإخوان، أنشئت بهدف استخدام العنف والتهديد والترويع داخل البلاد، بغرض الإخلال بالنظام العام، وتعريض أمن المجتمع وحياة المواطنين للخطر، إلى جانب إيذاء الأفراد، وبث الرعب في نفوسهم، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون.

كما وُجهت لعدد من المتهمين تهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، بالإضافة إلى اتهامات بتمويل الإرهاب، وتزوير محررات رسمية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجموعات العمل النوعي قضية مجموعات العمل النوعي إرهاب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
أحمد عبودي.. عامل اليومية على عربة الكُسكسى.. أول صور لضحية عقار الساحل المنهار

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

فيديو "صغير العسلية"| فتاة تكشف تفاصيل جديدة بشأن الطفل
أيام الرعب في السويداء.. شهادات عن القتل والسلب والانتهاكات
الصور الأولية من موقع عقار الساحل المنهار.. الأهالي يترقبون الإنقاذ وقرار عاجل بإخلاء المنازل المجاورة