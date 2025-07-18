أمن الشرقية يتحفظ على سائق مقطورة بسبب فيديو صادم

القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن سير قائد سيارة نقل بمقطورة عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد اختصار الطريق، وجرى التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.