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أمن الشرقية يتحفظ على سائق مقطورة بسبب فيديو صادم

11:39 م الجمعة 18 يوليه 2025

سائق المقطورة

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القاهرة - مصراوي:

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن سير قائد سيارة نقل بمقطورة عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها سائق مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق.

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد اختصار الطريق، وجرى التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدها.

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مقطورة سير عكس الاتجاه الشرقية العاشر من رمضان الداخلية فيديو
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