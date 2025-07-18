مات فيه طفل وأصيب 6.. ما الذي حدث داخل عقار مصر القديمة المهجور؟

كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بمصر القديمة، التحقيق في واقعة انهيار عقار مكون من أربعة طوابق بمنطقة خرطة أبو السعود، ما أسفر عن مصرع طفل وإصابة 6 آخرين، أثناء محاولتهم جمع "خردة" من داخل المبنى المهجور.

وانتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمناظرة جثمان الطفل المتوفى، وقررت التصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، كما استمعت لأقوال شهود العيان، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بانتداب لجنة هندسية لفحص العقار المنهار والعقارات المجاورة له.

وتبين من التحقيقات أن العقار صادر له قرار إزالة منذ فترة، وتم إخلاؤه وتوفير وحدات بديلة للسكان، إلا أن عددًا من الأطفال –تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عامًا– اعتادوا الدخول إليه لجمع الحديد والخشب والأسلاك لبيعها، رغم تحذيرات الأهالي المتكررة لهم من خطورة العقار المتهالك.

وتزامن انهيار العقار مع خروج المصلين من صلاة الجمعة، حيث فوجئ السكان بسقوطه بشكل مفاجئ، وأسرعوا إلى موقع الحادث في محاولة لإنقاذ الأطفال، وتمكن رجال الحماية المدنية بمساعدة الأهالي من استخراج 6 أطفال أحياء، نُقلوا إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما جرى انتشال جثة طفل آخر من تحت الأنقاض.

وتكثف النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.