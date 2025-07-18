"عم رضا" مات.. انتشال آخر ضحايا عقار الساحل المنهار

كتب- صابر المحلاوي:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من انتشال جثمان آخر ضحايا حادث انهيار عقار قديم في منطقة الساحل بشبرا، وهو رجل مسن يُدعى "رضا" يبلغ من العمر 70 عامًا، وكان يُعرف بين الجيران باسم "عم رضا".

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار في نطاق قسم شرطة الساحل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بقوات الإنقاذ البري والحماية المدنية، إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني وبدء أعمال رفع الأنقاض.

وخلال أعمال الإنقاذ، تم انتشال جثة شاب يُدعى أحمد جمال (21 عامًا) يعمل عاملًا، بالإضافة إلى إنقاذ أربعة مصابين، نُقلوا جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وأكدت التقارير الطبية أن حالتهم مستقرة.

وشملت قائمة المصابين: يوسف عبد العزيز (17 عامًا)، وعلاء محمد (33 عامًا)، ومحمود سليمان (40 عامًا)، ومصاب رابع جارٍ تحديد هويته، وتنوعت إصاباتهم بين كدمات وسحجات، فيما تبين من الفحص أن جميعهم يعملون بمحيط العقار المنهار.

وكشفت المعاينة الأولية أن العقار قديم ويعاني من تهالك شديد، وصادر بشأنه قرار إزالة جزئي لم يتم تنفيذه، وتم انتداب لجنة هندسية لفحص العقار والعقارات المجاورة للتأكد من مدى تأثرها بالانهيار.

من جانبها، باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية والتقارير الفنية اللازمة.