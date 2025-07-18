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مصدر: جثتان و5 مصابين في عقار الساحل المنكوب

09:03 م الجمعة 18 يوليو 2025

عقار الساحل المنكوب

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كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني عن حصيلة ضحايا انهيار عقار بمنطقة الساحل اليوم الجمعة.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن العقار نتج عنه حالتي وفاة -تم إيداعها المشرحة- فيما أصيب 5 آخرون نقلوا إلى المستشفى للعلاج.

تلقى مأمور قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بانهيار مبنى بشارع داير الناحية.

انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ تنسيقا مع رجال الدفاع والمدني وتبين انهيار العقار رقم 60 مأهول بالسكان والمكون من 3 طوابق.

انتشلت فرق الإنقاذ جثتين فيما جرى نقل 5 مصابين إلى مستشفى الساحل للعلاج مع استمرار عمليات البحث.

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