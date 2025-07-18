بعد 4 ساعات من البحث.. فرق الإنقاذ تنتشل آخر ضحايا عقار الساحل المنهار

كتب – رمضان يونس:

نجحت فرق الإنقاذ التابعة لقوات الحماية المدنية بالقاهرة، في انتشال آخر ضحايا عقار الساحل المنهار، وذلك بعد مرور 4 ساعات من أعمال البحث أسفل الأنقاض.

وكشف مصدر أمني عن الحصيلة النهائية لضحايا انهيار العقار السكني، الذي وقع صباح اليوم الجمعة.

وأوضح المصدر، أن الحادث أسفر عن وفاة حالتين، تم نقلهما إلى المشرحة، إضافة إلى إصابة 5 أشخاص آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتواصل الأجهزة المعنية التحقيق في ملابسات الحادث، فيما كانت قوات الحماية المدنية قد انتهت من أعمال البحث والإنقاذ ورفع الأنقاض بعد نحو 4 ساعات من العمل المتواصل.

وكانت منطقة الساحل بمحافظة القاهرة قد شهدت صباح اليوم لحظات مرعبة، بعدما انهار عقار سكني مكون من 3 طوابق بشكل مفاجئ، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين تحت الحطام.

ودفعت قوات الحماية المدنية بعدد من فرق الإنقاذ فور البلاغ، إلى جانب سيارات إسعاف مجهزة تحسُّبًا لوجود حالات اختناق أو إصابات خطيرة، كما قامت الأجهزة المعنية بفصل التيار الكهربائي، والمياه، والغاز الطبيعي عن العقار، لضمان سلامة عمليات الإنقاذ.

وتمكنت القوات من إنقاذ 4 أشخاص أحياء من تحت الأنقاض، حيث جرى نقلهم إلى إحدى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما استمرت جهود البحث حتى تم العثور على آخر جثة ضحية للحادث.

في الوقت نفسه، فرضت قوات الشرطة كردونًا أمنيًا حول موقع العقار المنهار، فيما تولت الجهات المختصة فتح تحقيق موسع للوقوف على أسباب الانهيار، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.