كتب – رمضان يونس:

كشف جيران عقار الساحل المنهار عن ملامح واحدة من أكثر القصص الإنسانية ألمًا في الحادث، وهي قصة أحمد عبودي، عامل اليومية البسيط الذي كان يعمل على عربة كُسكسى لكسب قوت يومه.

كان أحمد، وفقًا لشهادات الجيران، يستعد للنزول إلى عمله صباح يوم الانهيار، قبل أن تتحول لحظات الإفطار إلى مأساة انتهت بسقوطه ضحية تحت الأنقاض.

قال أحد زملائه في العمل: "أحمد كان راجل جدع بيصرف على أهله من شغله على العربة.. وراح في لحظة من غير وداع."

وتواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث والتمشيط في موقع الحادث، بينما يعيش أهالي المنطقة حالة من الحزن والترقب وسط استمرار جهود الإنقاذ.