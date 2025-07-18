كتب – رمضان يونس:

بعيون ممتلئة بالحسرة وصوت يختنق بالحزن، روى "رمضان"، أحد الناجين من تحت أنقاض عقار الساحل المنهار، تفاصيل اللحظات الأخيرة التي سبقت الكارثة، وكيف فقد كل ما يملكه في لحظة.

تعرف على حكاية رمضان أحد الناجين خلال الفيديو التالي :

وكانت المحافظة قد أعلنت في وقت سابق إخلاء العقارات المجاورة كإجراء احترازي، مع تشكيل لجنة هندسية عاجلة لفحص سلامة المباني المحيطة وتحديد أسباب الانهيار.