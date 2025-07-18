وفاة شاب والبحث عن مسن.. التفاصيل الكاملة لـ عقار الساحل المنهار

كتب- صابر المحلاوي:

انهار عقار سكني مكون من ثلاثة طوابق، صباح اليوم الجمعة، في إحدى الحارات الضيقة بمنطقة الساحل بحي شبرا في القاهرة، ما أسفر عن وفاة شاب وإصابة أربعة آخرين، فيما تواصل فرق الحماية المدنية جهودها لرفع الأنقاض والبحث عن رجل مسن مفقود يُرجح وجوده أسفل الركام، وسط حالة من الاستنفار الأمني وحزن بين الأهالي.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بانهيار عقار في نطاق قسم شرطة الساحل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وقوات الإنقاذ البري، والحماية المدنية إلى موقع الحادث، حيث تم فرض كردون أمني، وبدأت أعمال رفع الأنقاض وسط حالة من القلق والترقب بين الأهالي.

وأسفرت جهود الإنقاذ الأولية عن انتشال جثة شاب يُدعى "أحمد جمال" يبلغ من العمر 21 عامًا، يعمل عاملًا في موقع الحادث، كما تم إنقاذ أربعة مصابين نُقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالتهم بالمستقرة.

شملت قائمة المصابين كلًا من يوسف عبد العزيز (17 عامًا)، وعلاء محمد (33 عامًا)، ومحمود سليمان (40 عامًا)، بالإضافة إلى مصاب رابع لم تُحدد هويته بعد، وتنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وسحجات، فيما تبين أن جميعهم يعملون في محيط العقار المنهار.

وأوضحت المعاينة الأولية أن العقار المنهار قديم ويعاني من تهالك واضح، وكان قد صدر بشأنه قرار إزالة جزئي لم يُنفذ. وأمرت الجهات المختصة بندب لجنة هندسية لمعاينة موقع الحادث وفحص العقارات المجاورة للتأكد من سلامتها ومدى تأثرها بالانهيار.

ولا تزال فرق الحماية المدنية تواصل جهودها للبحث عن رجل مسن يُدعى "رضا" يبلغ من العمر 70 عامًا، يعتقد أنه كان متواجدًا داخل العقار وقت الانهيار، وسط حالة من الترقب بين سكان المنطقة.

من جانبها، باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث، وطلبت تقرير اللجنة الهندسية لتحديد المسؤوليات، كما كلفت بسرعة الاستماع لأقوال شهود العيان والمصابين بعد تحسن حالتهم الصحية.





