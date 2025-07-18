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الصور الأولية من موقع عقار الساحل.. الأهالي يترقبون الإنقاذ وقرار عاجل بإخلاء المنازل المجاورة

06:44 م الجمعة 18 يوليه 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    عقار الساحل المنهار
  • عرض 12 صورة
    عقار الساحل المنهار
  • عرض 12 صورة
    عقار الساحل المنهار
  • عرض 12 صورة
    عقار الساحل المنهار
  • عرض 12 صورة
    عقار الساحل المنهار
  • عرض 12 صورة
    عقار الساحل المنهار
  • عرض 12 صورة
    عقار الساحل المنهار
  • عرض 12 صورة
    عقار الساحل المنهار
  • عرض 12 صورة
    عقار الساحل المنهار
  • عرض 12 صورة
    عقار الساحل المنهار
  • عرض 12 صورة
    عقار الساحل المنهار
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كتب وصور – رمضان يونس:

شهدت منطقة الساحل بمحافظة القاهرة، صباح اليوم الجمعة، مشهدًا مروعًا، بعدما انهار عقار سكني مكون من 3 طوابق بشكل مفاجئ، ما أسفر عن سقوط ضحايا تحت الأنقاض، وسط حالة من الذعر بين الأهالي.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يُفيد بانهيار العقار، وسرعان ما هرعت قوات الأمن وفرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، مدعومة بعدد من سيارات الإسعاف.

ونجحت قوات الحماية المدنية في انتشال اثنين من المصابين أحياء من تحت الأنقاض، فيما تواصل فرق الإنقاذ تمشيط الموقع للبحث عن ضحايا أو مفقودين محتملين.

وفرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول مكان الحادث لمنع اقتراب المواطنين، وبدأت النيابة العامة في معاينة الموقع لتحديد أسباب الانهيار.

وقرر محافظ القاهرة، الدكتور إبراهيم صابر، إخلاء العقارات المجاورة احتياطيًا حفاظًا على سلامة السكان، مع تشكيل لجنة هندسية عاجلة لبحث مدى تأثر المباني المحيطة بالحادث.

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التفاصيل الكاملة لـ عقار الساحل المنهار

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عقار الساحل المنهار انهيار عقار منطقة الساحل شبرا
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