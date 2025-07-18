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جثة و5 مصابين في انهيار منزل بالساحل

03:48 م الجمعة 18 يوليو 2025

انهيار منزل بالساحل

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كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون في انهيار عقار بمنطقة الساحل اليوم الجمعة.

تلقى مأمور قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بانهيار مبنى بشارع داير الناحية.

انتقلت قوات الأمن إلى محل البلاغ تنسيقا مع رجال الدفاع والمدني وتبين انهيار العقار رقم 60 مأهول بالسكان والمكون من 3 طوابق.

انتشلت فرق الإنقاذ جثة فيما جرى نقل 5 مصابين إلى مستشفى الساحل للعلاج مع استمرار البحث عن مفقودين.

انهيار منزل بالساحل

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