مأساة عقار "الساحل" المنهار.. فرق الإنقاذ تبحث عن ضحايا أسفل الركام

كتب ـ رمضان يونس:

تواصل فرق الإنقاذ البري التابعة لقوات الحماية المدنية بالقاهرة، جهودها في عمليات البحث عن ناجين أو ضحايا أسفل "عقار الساحل" المنهار على رؤوس ساكنيه فجأة منذ قليل.

ودفعت قوات الحماية المدنية بفرق إنقاذ بري لانتشال الضحايا من أسفل الركام، فضلاً عن سيارات إسعاف مجهزة تحسبًا لوجود أية حالات اختناق.

وقامت الأجهزة المعنية بفصل التيار الكهربي والمياه، والغاز الطبيعي عن المنطقة لحين الانتهاء من عمليات البحث عن ضحايا أسفل الركام.

وتمكنت القوات من إنقاذ شخصين كانا عالقين أسفل الأنقاض، حيث جرى نقلهما إلى إحدى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

وشهدت منطقة الساحل بمحافظة القاهرة لحظات مرعبة، بعدما انهار عقار سكني مكوّن من 3 طوابق بشكل مفاجئ، ما أسفر عن سقوط ضحايا تحت الأنقاض، فيما فرضت قوات الشرطة كردون أمني حول موقع العقار المنهار، وتولت الجهات المختصة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.