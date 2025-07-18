ضبط 358 قضية مخدرات وتنفيذ 84 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

كتب - علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة بجميع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لتحقيق الانضباط ومواجهة الجريمة بكافة أشكالها.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 358 قضية مواد مخدرة بحوزة 411 متهمًا، إلى جانب ضبط 186 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 84,342 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيلين عصابيين متورطين في 6 وقائع إجرامية، والقبض على 18 متهمًا هاربًا، و14 آخرين في قضايا بلطجة. وشملت الحملات أيضًا ضبط 254 دراجة نارية مخالفة، وتحرير 22,770 مخالفة مرورية.

وفي إطار فحص سائقي الطرق السريعة، تم تحليل عينات من 59 سائقًا، وتبين تعاطي 9 منهم للمواد المخدرة.

جرى تحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.