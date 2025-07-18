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الداخلية: ضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 50 مليون جنيه| صور

12:05 م الجمعة 18 يوليه 2025
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كتب - علاء عمران:

واصلت وزارة الداخلية توجيه ضربات قوية للبؤر الإجرامية الخطرة التي تنشط في تجارة المواد المخدرة والأسلحة غير المرخصة بعدة محافظات.

ورصدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة، نشاط بؤر إجرامية خطيرة تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة، تخصصت في جلب كميات من المواد والأقراص المخدرة تمهيدًا لترويجها، إلى جانب حيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت القوات العناصر الإجرامية وتمكنت من ضبطهم، وعُثر بحوزتهم على:

192 كيلوجرامًا من المواد المخدرة (حشيش – بودر)

كمية كبيرة من الأقراص المخدرة

8 قطع سلاح ناري (4 بنادق آلية – 2 رشاش – طبنجة – بندقية خرطوش)

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بأكثر من 50 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتولت النيابة التحقيق.

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