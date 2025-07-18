7 سيارات إطفاء تخمد نيران مصنع ملابس بالسلام

كتب - محمد شعبان:

أصيب شخصان بحالة اختناق إثر اشتعال النيران داخل مصنع ملابس بمدينة السلام اليوم الجمعة.

تلقى مأمور قسم شرطة أول السلام إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من مصنع بجسر السويس.

دفع مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ7 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مفتش الفرقة.

تبين بالفحص اندلاع حريق في مصنع ملابس مكون من 4 طوابق مما أسفر عن إصابة فردين بحالة اختناق وتنفذ قوات الدفاع المدني عملية التبريد.