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ممثلة شهيرة تنجو من الموت على طريق دهشور

08:32 م الخميس 17 يوليه 2025

حادث سيارة ملاكي - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

تعرضت الفنانة الكوميدية شيماء سيف لحادث تصادم مفاجئ أثناء قيادتها سيارتها على وصلة دهشور بمدينة السادس من أكتوبر.

الحادث لم يُسفر عن إصابات، لكنه أسفر عن تلفيات واضحة في الجزء الأمامي من سيارتها، وسط حالة من الرعب انتابتها جراء الحادث في لحظة لم تكن في الحسبان.

البداية جاءت ببلاغ عاجل تلقاه مأمور قسم شرطة أول أكتوبر من غرفة عمليات النجدة بوقوع تصادم بالطريق المشار إليه، وتبين بالفحص أن سيارة مجهولة اصطدمت بسيارة الفنانة، قبل أن يفر سائقها هاربًا من موقع الحادث دون التوقف أو تقديم أي مساعدة.

من جهتها، تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء محمد الشرقاوي، جهودها لضبط المتهم الهارب وتفريغ الكاميرات القريبة من موقع التصادم لتحديد هويته.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي بدأت التحقيقات في ملابسات الحادث.

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