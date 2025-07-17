حادث مأساوي في مدينة نصر.. والضحية بائعة خضار

كتب - محمد شعبان:

في مشهد صادم ومأساوي، لقيت سيدة مصرعها إثر سقوط كتلة خرسانية عليها أثناء تواجدها أمام أحد العقارات بمنطقة الحي الثامن بمدينة نصر.

مأمور قسم شرطة أول مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا بسقوط جسم خرساني من أعلى العقار رقم 35 شارع إبراهيم الرفاعي المتفرع من شارع حسن الشريف.

انتقلت على الفور قوة من رجال الشرطة والحماية المدنية إلى موقع البلاغ وتبين بالفحص المبدئي أن الضحية بائعة خضار كانت تمارس عملها بشكل اعتيادي أسفل العقار، قبل أن تسقط عليها الكتلة الخرسانية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

تم نقل الجثة إلى المشرحة، وأُخطرت النيابة العامة لتحديد أسباب سقوط الجزء الخرساني، وما إذا كانت هناك مخالفات أو إهمال في أعمال الصيانة.