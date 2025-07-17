أول رد من الداخلية على فيديو خناقة الدقهلية المروع

القاهرة - مصراوي:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بالدقهلية.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأنه بتاريخ 10 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول كهربائى مصاب بجروح قطعية، شقيقه وطرف ثانى عاطل له معلومات جنائية جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية.

سبب المشاجرة معاتبة الطرف الأول للثانى لقيامه بالنبش بالقمامة أمام مدخل عقار تحت الإنشاء محل عملهما اعتدى على إثرها الطرف الثانى على أحدهما بسلاح أبيض وإحداث إصابته المشار إليها.

ألقت الشرطة القبي على طرفى المشاجرة والسلاح الأبيض المستخدم فى ارتكابها مع اتخاذ الإجراءات القانونية.