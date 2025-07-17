وسط الدخان والصراخ.. أم فلسطينية تخرج بأطفالها من فم النار بأكتوبر

كتب - محمد شعبان:

نجت فلسطينية وأطفالها الثلاثة من الموت إثر اندلاع حريق داخل مسكنهم بمساكن الشباب بمدينة السادس من أكتوبر.

مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع أكتوبر تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد الدخان من عقار بالحي الـ11.

دفع مدير إطفاء أكتوبر بسيارتي إطفاء وتبين اشتاعل النيران في شقة بالطابق الرابع خلف مسجد، مما أسفر عن إصابة أم "فلسطينية" و3 أطفال بحالات اختناق.

الأربعة خضعوا للإسعافات بموقع الحريق فيما نُقل مصاب خامس إلى المستشفى المركزي للعلاج تزامنا مع السيطرة على الحريق.