إعلان

ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بغسل أموال بـ90 مليون جنيه من تجارة المخدرات

04:25 م الخميس 17 يوليه 2025

ضبط 3 أشخاص- أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - عاطف مراد:

اتّخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، إجراءات قانونية حيال 3 عناصر إجرامية، تورّطوا في غسل الأموال المتحصّلة من نشاطهم غير المشروع في ترويج المواد المخدرة.

وكشفت التحريات أنّ المتهمين حاولوا إضفاء طابع قانوني على أموالهم غير المشروعة، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لإخفاء مصادر تلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدّرت القيمة الإجمالية لتلك الممتلكات بحوالي 90 مليون جنيه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ضبط 3 أشخاص تجارة المخدرات مكافحة المخدرات أجهزة وزارة الداخلية غسيل أموال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - توضيح مهم من "التعليم" بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025
عاصفة ترابية تضرب أسوان.. إغلاق الملاحة الجوية والنهرية ورفع درجة الاستعداد
تحذير للسائقين.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة وشوائب عالقة تُعيق الرؤية