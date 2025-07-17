كتب - عاطف مراد:

اتّخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، إجراءات قانونية حيال 3 عناصر إجرامية، تورّطوا في غسل الأموال المتحصّلة من نشاطهم غير المشروع في ترويج المواد المخدرة.

وكشفت التحريات أنّ المتهمين حاولوا إضفاء طابع قانوني على أموالهم غير المشروعة، عبر تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لإخفاء مصادر تلك الأموال، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدّرت القيمة الإجمالية لتلك الممتلكات بحوالي 90 مليون جنيه.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين.