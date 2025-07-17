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شهاب من الجمعية| ماذا ينتظر سائق توكتوك الأوتوستراد بعد حكم حبسه؟

03:01 م الخميس 17 يوليه 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    شهاب سائق توك توك يهدد مواطن
  • عرض 9 صورة
    شهاب سائق توك توك يهدد مواطن
  • عرض 9 صورة
    شهاب سائق توك توك يهدد مواطن
  • عرض 9 صورة
    شهاب سائق توك توك يهدد مواطن
  • عرض 9 صورة
    شهاب سائق توك توك يهدد مواطن
  • عرض 9 صورة
    شهاب سائق توك توك يهدد مواطن
  • عرض 9 صورة
    شهاب سائق توك توك يهدد مواطن
  • عرض 9 صورة
    شهاب سائق توك توك يهدد مواطن
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كتب- أحمد عادل:
كشفت المحامية "سماح فوزي" عن الإجراءات القانونية المقبلة، لسائق توكتوك الأوتوستراد والمعروف إعلاميًا بـ"شهاب من الجمعية"، عقب حكم محكمة جنح الطفل بحبسه لمدة عامين وإيداعه في مؤسسة عقابية.

وقالت "سماح" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن قانون العقوبات يمنح "شهاب" فرصة لتقديم استئناف على أحكام أول درجة، ولا يعتبر الحكم الصادر نهائيًا إلا بعد الانتهاء من جميع مراحل التقاضي.

وتابعت أن بعد تقديم محامي المتهم بمذكرة استئناف على الحكم، تُحدد جلسة لنظر موضوع الاستئناف، وتفصل فيه المحكمة أما بالقبول وتخفيف الحكم الصادر، أو تأييد حكم أول درجة.

وكانت محكمة الطفل بالأميرية، قضت بمعاقبة سائق التوكتوك المعروف إعلاميًا بـ"شهاب من الجمعية" بالحبس سنتين، وإيداعه بمؤسسة عقابية، لاتهامه بالاعتداء على شخص بأداة حادة "مفك" بطريق الأوتوستراد.

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سائق توكتوك الأوتوستراد شهاب
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