إعلان

سائق يدهس شابًا ويهرب بطريق الإسكندرية الصحراوي| فيديو

02:59 م الخميس 17 يوليه 2025

القبض على سائق دهس شابا - أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - عاطف مراد:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء بقيام سائق سيارة ربع نقل بدهس أحد الأشخاص ووفاته بالإسكندرية قبل أن يفر هاربًا.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بالوفاة، وأن الواقعة تعود إلى يوم 13 يوليو الجاري، حيث اصطدمت سيارة ربع نقل بأحد الأشخاص على طريق (الإسكندرية/القاهرة) الصحراوي، ما أسفر عن إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وما زال يخضع للرعاية الطبية.

وأوضحت التحريات أن قائد السيارة فرّ من مكان الحادث، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هويته وضبطه، وتبين أنه يعمل سائقًا ويقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية المساءلة القانونية.

تم التحفظ على السيارة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أجهزة الأمن سائق طريق الإسكندرية سيارة ربع نقل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رقص بالسلاح الأبيض.. ضبط 3 متهمين بعد نشر فيديو استعراضي بالإسكندرية

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

عاجل - توضيح مهم من "التعليم" بشأن نتيجة الثانوية العامة 2025
عاصفة ترابية تضرب أسوان.. إغلاق الملاحة الجوية والنهرية ورفع درجة الاستعداد
تحذير للسائقين.. الأرصاد: أجواء شديدة الحرارة وشوائب عالقة تُعيق الرؤية