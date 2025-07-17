سائق يدهس شابًا ويهرب بطريق الإسكندرية الصحراوي| فيديو

كتب - عاطف مراد:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء بقيام سائق سيارة ربع نقل بدهس أحد الأشخاص ووفاته بالإسكندرية قبل أن يفر هاربًا.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بالوفاة، وأن الواقعة تعود إلى يوم 13 يوليو الجاري، حيث اصطدمت سيارة ربع نقل بأحد الأشخاص على طريق (الإسكندرية/القاهرة) الصحراوي، ما أسفر عن إصابته باشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وما زال يخضع للرعاية الطبية.

وأوضحت التحريات أن قائد السيارة فرّ من مكان الحادث، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد هويته وضبطه، وتبين أنه يعمل سائقًا ويقيم بدائرة مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ. وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية المساءلة القانونية.

تم التحفظ على السيارة، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة.