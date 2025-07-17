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36 ثانية أكشن.. لصان يسرقان هاتف طفلة والداخلية تتحرك | فيديو

02:42 م الخميس 17 يوليه 2025

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كتب - عاطف مراد:

كشفت أجهزة الأمن ملابسات فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر لحظة خطف هاتف محمول من طفلة أثناء وقوفها أمام منزلها في منطقة الزيتون بالقاهرة.

وكان قسم شرطة الزيتون قد تلقى بلاغًا من والد الطفلة يوم 12 يوليو الجاري، أفاد فيه بتعرض نجلته لواقعة خطف هاتفها المحمول على يد اثنين يستقلان مركبة "توك توك"، قبل أن يلوذا بالفرار.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمَين، وهما عاطلان يقيمان بالقاهرة، كما تم ضبط مركبة التوك توك المستخدمة في ارتكاب الواقعة. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الجريمة، وأرشدا عن الهاتف المستولى عليه.

تم التحفظ على المركبة، واتُّخذت الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

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شرطة الزيتون منطقة الزيتون هاتف محمول
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