كتب- محمود الشوربجي:

ألزمت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، الفنانة منى زكي بسداد مبلغ مالي قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه مصري، على خلفية نزاع قانوني متعلق ببيع وحدة سكنية في المهندسين.

وفي التفاصيل، قامت الفنانة منى زكي ببيع شقة بشارع سوريا في المهندسين عام 2024، مقابل خمسة ملايين جنيه، إلا أن المشتري تفاجأ لاحقا بإنذارات بنكية بالحجز على الشقة، بعد اكتشاف أنها ضمن وحدات مرهونة لصالح أحد البنوك منذ عام 2004، وأن عليها مديونية تتجاوز مبلغ 4 ملايين جنيه من أصل 29 مليون جنيه مديونية العقار بالكامل.

وعلى خلفية ذلك، أقام المشتري دعوى يتهم فيها الفنانة منى زكي بإخفاء حقيقة الرهن العقاري، معرضة إياه لخسائر مادية، مطالبا بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به، حيث قضت المحكمة بإلزامها بسداد المبلغ بناء على مخالفة صريحة لشروط العقد المبرم بينهما.

ماذا يعني الرهن العقاري؟

ووفق المحامي محمد حامد سالم، فإن الرهن العقاري هو قرض يتم الحصول عليه لتمويل شراء عقار، ويكون العقار نفسه هو الضمان للقرض.

أضاف سالم لـ "مصراوي"، أنه في حالة تخلف المقترض عن سداد القرض، يحق للمقرض (عادةً بنك) الاستيلاء على العقار المرهون.

ولفت سالم إلى أن الرهن العقاري يكون بمثابة اتفاق بين شخص ما وبين المقرض، بحيث يحصل الشخص على التمويل اللازم لشراء عقار، وفي المقابل، يعطيك المقرض الحق في العقار كضمان وإذا لم يتمكن من سداد القرض، يمكن للمقرض بيع العقار لتغطية الدين.

تابع أن البائع يتحمل المسؤولية الكاملة في حال بيع العقار وعدم الإفصاح عن الوضع القانوني للعقار، وخاصة إذا كان العقار مرهونًا أو عليه ديون قد تؤثر في ملكية المشتري الجديد.

وبناء على ذلك، تقدم المشتري بدعوى قضائية على الفور اتهم فيها منى زكي بإخفاء معلومات تمس قيمة العقار وصلاحيته للبيع، مطالبًا بتعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة هذه الصفقة، إذ ألزمت المحكمة منى ذكي بسداد مبلغ التعويض المحدد وهو 3 ملايين و630 ألف جنيه قيمة المديونية على الشقة.