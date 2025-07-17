كتب- محمود الشوربجي:

حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 30 يوليو الجاري لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من 5 متهمين على الحكم الصادر ضدهم بالسجن المؤبد، وذلك في القضية المتهمين فيها بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تصنيع والاتجار بعقار الترامادول المخدر بمنطقة القطامية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت بقيام 5 عاطلين بمزاولة نشاط إجرامي منظم في مجال تصنيع وترويج المواد المخدرة، خاصة عقار الترامادول.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث من رجال المباحث، وأسفرت التحريات عن أن المتهمين، الذين لديهم سوابق جنائية، اتخذوا من شقة سكنية بدائرة قسم شرطة القطامية وكرًا لتصنيع المواد المخدرة وتخزينها بغرض توزيعها لاحقًا.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تمكنت قوة من مباحث قسم القطامية من مداهمة الموقع وضبط المتهمين، حيث عُثر بحوزتهم على كميات من المواد المستخدمة في تصنيع الترامادول، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيلوا للنيابة العامة التي باشرت التحقيق.