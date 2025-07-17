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ضبط 32 متهمًا بحوزتهم أسلحة نارية و14 كيلو مخدرات قبل ترويجها بالعاصمة

01:07 م الخميس 17 يوليه 2025

ضبط متهمين-أرشيفية

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كتب - علاء عمران:
واصلت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، حملاتها المكثفة لملاحقة تجار المواد المخدرة والأسلحة النارية في عدد من دوائر أقسام العاصمة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 32 متهمًا بدوائر أقسام النزهة، السلام، النهضة، عابدين، مدينة نصر، والخليفة، حيث عُثر بحوزتهم على 9 قطع سلاح ناري، وكمية من الأقراص المخدرة، بالإضافة إلى 14 كيلو من المواد المخدرة المتنوعة.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازة الأسلحة والمخدرات بقصد الاتجار والترويج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيلوا إلى جهات التحقيق المختصة.


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مديرية أمن القاهرة مكافحة المخدرات تجار المواد المخدرة
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