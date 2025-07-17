كتب - علاء عمران:

تحركت الأجهزة الأمنية لكشف ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة نقل "مقطورة" يقود برعونة وبسرعة زائدة على أحد الطرق السريعة، ما شكّل خطرًا جسيمًا على حياته وحياة مستخدمي الطريق.

وبعد الفحص، تم تحديد وضبط السيارة التي تبيّن أنها سارية الترخيص، إلى جانب ضبط السائق المقيم بمحافظة البحيرة.

وتم التحفظ على المركبة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق قائدها.