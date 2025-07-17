كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام شخص بحمل سلاح أبيض وتهديد المواطنين بمنطقة دار السلام في القاهرة.

وتبين أنه بتاريخ 8 يونيو 2025، تلقى قسم شرطة دار السلام بلاغًا من عامل مقيم بدائرة القسم يفيد بتعرضه للاعتداء بالضرب والسب من قِبل 3 أشخاص يقيمون بنفس المنطقة، ما أسفر عن إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين الثلاثة وبحوزتهم سلاح أبيض، عصا خشبية، ومقبض حديدي، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة كما ورد بالبلاغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.