"محمد" يطلب الطلاق: "مراتي بتحب بلطجي شارعنا وبتصرف عليه فلوس بناتها"



كتبت – فاطمة عادل:

تقدم رجل أربعيني يُدعى "محمد.س"، بدعوى طلاق أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يتهم فيها زوجته بخيانته عاطفيًا مع شاب يسكن في نفس الشارع، وإهدار أموال المنزل وبناته على تلك العلاقة، مطالبًا بإنهاء الزواج وضم حضانة بناته إليه.

وقال الزوج في دعواه التي حملت رقم 538 لسنة 2024، إن زوجته بدأت تتغير خلال الأشهر الأخيرة، وأصبحت عصبية وكثيرة الخروج، وبدأت تختلق المشكلات على أتفه الأسباب، إلى أن راوده الشك في سلوكها بسبب اتصالات متكررة بينها وبين رقم غريب، وهمسها أثناء الحديث.

وأضاف محمد: "كنت فاكر إننا بنبني بيت وأسرة، لكن طلعت عايشة في فيلم تاني.. تاخد فلوس البنات ومصروف البيت وتديهم لبلطجي بيقعد عالناصية، ولما كنت أسألها تقول إنه بيساعدها في مشاوير البيت".

وأوضح أنه تأكد من خيانتها بعدما أخبرته ابنته الكبرى بأنها رأت والدتها تُعطي ظرفًا ماليًا لذلك الشاب، وأنه كان يلمسها ويقبلها، وهو ما دفعه إلى مواجهة زوجته، لكنها أنكرت، مدعيةً أنه يصدق كلام الأطفال.

وأشار الزوج إلى أنه راجع هاتفها واكتشف رسائل عبر تطبيق "واتساب" تؤكد وجود علاقة عاطفية بينها وبين الشاب، وتطلب منه الصبر حتى "تخلص من جوزها"، على حد وصفه.

واختتم محمد حديثه في الدعوى بقوله: "أنا مش طالب غير الطلاق وحقوقي كاملة.. بعد اللي شوفته منها، مينفعش أكمل يوم واحد، وعاوز أخد بناتي".

ولا تزال الدعوى منظورة أمام المحكمة، ولم يُفصل فيها حتى الآن.