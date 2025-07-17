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استعجال التحريات في وفاة شاب وإصابة شقيقته خنقًا بالغاز في 15 مايو

12:18 ص الخميس 17 يوليو 2025

جثة- أرشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة مايو والتبين الكلية، باستعجال تحريات المباحث في مصرع شاب وإصابة شقيقته بتسرب غاز داخل شقة سكنية بمدينة ١٥ مايو، وإعداد تقرير مفصل بالواقعة؛ لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

ولقى شاب مصرعه، وأصيبت سيدة باختناق، إثر تسرب غاز طبيعي داخل شقتهما بمدينة 15 مايو بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة 15 مايو، من الأهالي بدائرة القسم، بالعثور على جثة جارهم متوفيًا داخل شقته، وشقيقته فاقدة الوعي.

بالفحص عثر على شاب 36 عام، وشقيقته في حالة إغماء وجرى نقلها إلى مركز السموم بمستشفى قصر العيني، لاشتباه بوجود تسمم.

وتبين حدوث تسرب غاز طبيعي، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2101 لسنة 2025 وتباشر النيابة التحقيقات.

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