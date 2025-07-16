عجاج" يطلب طلاق الشقاق من زوجته: "كلبي كشف خيانتها مع سواق شركة والدي"

كتبت – فاطمة عادل:

أقام الزوج "عجاج. م" (33 عامًا) دعوى طلاق للشقاق أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإنهاء علاقته الزوجية التي استمرت لعامين فقط، متهمًا زوجته بخيانته مع سائق يعمل في شركة يمتلكها والده، مؤكدًا أن كلبه هو من ساعده، عن طريق الصدفة، في كشف الأمر.

وقال الزوج في دعواه إنه كان يثق في زوجته ثقة عمياء، خاصة أن علاقتهما بدأت بقصة حب استمرت لسنوات قبل الزواج، مضيفًا: "كنت مشغول دايمًا بشغلي وهدفي أوفرلها حياة مستقرة، لكن للأسف كانت بتفكر في حاجة تانية خالص".

وأشار "عجاج" إلى أنه لاحظ في الآونة الأخيرة تغيرًا في سلوك زوجته، وتصرفات غريبة لم يعهدها منها، لكنه لم يتخيل أن الأمر قد يصل إلى الخيانة.

وأوضح تفاصيل الواقعة قائلًا: "في يوم رجعت من الشغل بدري، لقيت الكلب واقف قدام أوضة النوم، ولما دخلت لقيتها بتتكلم في التليفون بصوت واطي، وبتقول: "هنتجوز بعد ما أخلص من جوزي". لما واجهتها أنكرت، لكن لقيت رسايل على "واتساب" بينها وبين السواق، بتأكد إنهم على علاقة وبيخططوا للجواز".

وأكد الزوج أن الصدمة الأكبر لم تكن فقط في الخيانة، بل في استغلالها لثقته، مشيرًا إلى أنه رفض الاستمرار في علاقة وصفها بأنها خالية من الأمان والصدق.

واختتم الزوج تصريحاته بقوله: "مش هتنازل عن حقي، وهكمل القضية للآخر"، لافتًا إلى أن الدعوى حملت رقم 653 لسنة 2024، ولا تزال منظورة أمام المحكمة، ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.