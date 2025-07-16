كتب- أحمد عادل:

خلال الساعات الماضية، وقع خبر وفاة محمود عبد الغني، أحد أبرز لاعبي الفلاي بورد في الغردقة، أثناء تقديمه عروض ترفيهية في مسبح قرية سياحية كالصاعقة على أصدقائه وزملائه.

الشاب المفعم بالحياة، أبن محافظة المنوفية، ترك مدينته متجهًا إلي الغردقة للبحث عن لقمة العيش وممارسة لعبته المفضلة في قرية سياحية، قبل وفاته بعدما اختل توازنه أثناء العرض وسقط في حمام السباحة، ما أسفر عن إصابته في الجمجمة أدت لوفاته.

يروي أحمد فوزي، أحد أصدقاء محمود المقربين في تصريحات خاصةلـ"مصراوي"، أن وفاته أثناء عمله في أحد القرى السياحية إثر اصطدام رأسه في أرضية المسبح.

وتابع أنه تعرف على "محمود" أثناء عمله في نفس الفندق بالغردقة، وتطودت علاقة صداقتهم أثناء فترة العمل، وخلال تلك الفترة كان محمود وشقيقه كانوا بمثابة الأهل.

وتابع أحمد، "أبو آدم من أحن وأطيب الشخصيات اللي عرفتها في حياتي، وشاطر جدًا في الفلاي بورد، واللي بيميزه عن أي حد إنه بيحب الناس بجد، وبيعرف يتعامل مع المصري والأجنبي وبيسوق حلو لشغله".

وعن أخر مكالمة جمعتهما، قال "فوزي" أن محمود كان دائم الاتصال به في الأعياد والمناسبات وعرض عليه قضاء إجازة عيد الأضحى معه في الفندق وتحمله تكاليفها.

وشيع المئات من أهالي محافظة المنوفية وأصدقاء "محمود عبد الغني"، جثمانه إلى مثواه الأخير وسط حالة من الحزن.