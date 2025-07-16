

كتب - عاطف مراد:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن مشاهد لمشاجرة عنيفة استخدمت فيها الأسلحة البيضاء بين عدد من الأشخاص بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

وبالفحص، تبين أن الواقعة نشبت بين طرفين من أسرة واحدة، حيث تسببت خلافات حول لهو الأطفال في اندلاع مشاجرة بين عامل ونجليه من جهة (بحوزتهم ٣ قطع سلاح أبيض)، ونجل شقيق العامل من الجهة الأخرى (بحوزته سلاح أبيض).

وقد أمكن ضبط طرفي المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة بسبب نفس الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.