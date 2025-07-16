"عيل وغلط".. أول تعليق من والد "شهاب من الجمعية" بعد حكم حبسه



كتب- أحمد عادل:

سيطرت حالة من الحزن على والد سائق توكتوك الأوتوستراد والمعروف إعلاميًا بـ"شهاب من الجمعية"، عقب صدور حكم محكمة جنح الطفل بحبسه سنتين وإيداعه في مؤسسة عقابية، لاتهامه بالاعتداء على شخص بأداة حادة "مفك".

وقال والد الطفل "شهاب" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، "أنا عارف أن ابني غلط ويستحق العقاب، بس كفاية بهدلته في القسم والحجز والمحكمة، طفل عنده 15 سنة لما يقعد سنتين في الحبس هيطلع إيه؟"

وتابع: "ابني معاه 5 ابتدائي ربنا مقدرنيش واخليه يكمل تعليمه، اشتغل نقاش معايا لكن الشغل كان مريح، وطلع يشتغل على توكتوك علشان يساعدني في مصاريف البيت، الناس بتشتمنا علشان غلطة بس اللي يعرف شهاب عارف أنه غلبان"

وكانت الداخلية كشفت ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من سائق مركبة "توك توك" لقيامه بالاصطدام بسيارته والتعدى عليه بالسب والقذف وتهديده بالإيذاء مستخدماً "مفك" حال قيامه بتصويره بطريق الأوتوستراد بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن ،وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة "سائق مركبة "توك توك" - مقيم بالقاهرة ، وبحوزته مركبة "التوك توك" والمفك "المستخدمين فى الواقعة"، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.