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الداخلية: إحالة ضابطي شرطة للتحقيق لتجاوزهما في معاملة مواطنين بالشرقية

07:03 م الأربعاء 16 يوليه 2025

وزارة الداخلية

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كتب - عاطف مراد:

أكد مصدر أمني إحالة ضابطي شرطة بدائرة قسم أول العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية إلى جهات التحقيق، على خلفية تجاوزهما في التعامل مع عدد من المواطنين، بما يخالف التعليمات الصادرة بشأن الالتزام بحسن المعاملة.

وأوضح المصدر أن القرار يأتي في إطار ثوابت وزارة الداخلية وحرصها الدائم على محاسبة كل من يتجاوز، والتأكيد على الالتزام بضوابط أداء الواجب الوظيفي، خصوصًا فيما يتعلق بحقوق المواطنين واحترامهم.

وأكد أن الوزارة لا تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة تصدر عن منتسبيها، بما يرسخ مبادئ الشفافية والانضباط.

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وزارة الداخلية إحالة ضابطي شرطة الشرقية تجاوز في معاملة مواطنين
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