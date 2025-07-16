

كتب- أحمد عادل:

استمعت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، إلى أقوال "إبراهيم سعيد" لاعب الأهلي والزمالك السابق، في البلاغ المقدم منه ضد طليقته يتهمها بالتزوير.

وقال إبراهيم سعيد أمام جهات التحقيق، إن طليقته قدمت للمحكمة مستندات مزورة في القضايا المقامة من جانبها، وأنها حصلت على أحكام ضده بناءًا على إعلانات من المحكمة وردت على عنوان منزله بينما كان هو يقضي فترة عقوبته في الحبس.

وقدم "محمد رشوان" دفاع اللاعب السابق، عدة مستندات لجهات التحقيق تثبت صحة أقوال موكله.

وأمرت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة سرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وقررت صرف "إبراهيم سعيد" من سرايا النيابة.

وفي وقت سابق كانت محكمة الأسرة قضت بشطب الدعوى المقامة من طليقة اللاعب، والتي طالبت فيها بإلزامه بسداد المصروفات الدراسية لابنتيه، وذلك لعدم حضورها جلسات المحاكمة.