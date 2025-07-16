قرار قضائي عاجل بشأن رجل الأعمال المتهم بالنصب على "قفشة"



أحمد عادل:

أجلت محكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر معارضة رجل الأعمال "ر. ح" على حكم حبسه 3 سنوات في واقعة النصب على لاعب الأهلي محمد مجدي قفشة، لجلسة 30 يوليو الجاري؛ لاتخاذ إجراءات رد هيئةالمحكمة.

كانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابيًا بحبس المتهم لمدة 3 سنوات، بعد إدانته بالاستيلاء على مبلغ مالي من اللاعب محمد مجدي قفشة، بزعم شراء سيارة من الخارج، قبل أن يتقدم المتهم بمعارضة على الحكم الصادر ضده.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم "قفشة" ببلاغ يتهم فيه أحد الأشخاص بالنصب عليه والاستيلاء على شيك، بعد إيهامه بشراء سيارة من الخارج.