بسبب "القاتل الصامت".. مصرع شاب وإصابة شقيقته في بـ15 مايو

كتب - عاطف مراد:

ضرب القاتل الصامت مجددًا داخل شقة سكنية بمدينة 15 مايو، حيث لقي شاب ثلاثيني مصرعه اختناقًا نتيجة تسرب غاز طبيعي، بينما أُنقذت شقيقته من الموت في اللحظات الأخيرة، ونُقلت إلى مركز السموم في حالة إعياء شديد، بعدما تسرّب الغاز أيضًا إلى كلبهما الذي أُصيب بحالة اختناق.

وتلقّى قسم شرطة 15 مايو بلاغًا من الأهالي بالعثور على شاب متوفي داخل شقته، وشقيقته فاقدة الوعي، بعد انبعاث رائحة غاز شديدة من داخل الشقة، حيث انتقلت قوة أمنية على الفور إلى مكان البلاغ.

وبالمعاينة، تبيّن أن الشاب يُدعى "أ.ط"، 36 عامًا، لفظ أنفاسه الأخيرة نتيجة اختناقه بالغاز، بينما كانت شقيقته "م.ط" على قيد الحياة رغم فقدانها للوعي، وتم نقلها إلى مركز السموم بمستشفى قصر العيني، لإنقاذها من آثار التسمم الغازي.

ورجحت التحريات الأولية أن تسربًا مفاجئًا للغاز الطبيعي داخل الشقة كان وراء الواقعة، إذ لم يشعر الضحايا بالخطر حتى تمكن منهم الغاز في صمت. وتم تحرير المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات للوقوف على تفاصيل الحادث.