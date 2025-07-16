بلاغ تزوير ضد طليقته.. إبراهيم سعيد في النيابة من جديد

كتب- أحمد عادل:

تباشر جهات التحقيق، التحقيق في بلاغ اللاعب السابق إبراهيم سعيد، في طليقته يتهمها فيه بالتزوير.

ووصل إبراهيم سعيد منذ قليل، لمقر نيابة القاهرة الجديدة، للاستماع لأقواله في البلاغ المقدم منه ضد طليقته اتهمها فيه بالتزوير، بسبب مستندات قدمتها للمحكمة في القضايا المقامة بينهما.

وكانت محكمة أسرة النزهة، حددت جلسة 3 أغسطس المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من اللاعب السابق إبراهيم سعيد، والتي يطالب فيها بضم حضانة ابنتيه إلى حضانته، بدلاً من والدتهما.

وقضت المحكمة بشطب الدعوى المقامة من طليقة اللاعب، والتي طالبت فيها بإلزامه بسداد المصروفات الدراسية لابنتيه، وذلك لعدم حضورها جلسات المحاكمة.

كما كانت جهات التحقيق قد قررت إخلاء سبيل إبراهيم سعيد في القضايا المقامة ضده من طليقته وابنتيه، وذلك عقب قبول الطعن المقدم منه على حكم حبسه.