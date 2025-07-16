حكم رادع من الجنايات ضد كيميائي و4 آخرين لاتهامهم بتصنيع الترامادول



كتب- أحمد عادل:

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة كيميائي و4 آخرين بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامهم بالاتجار وتصنيع عقاقير الترامادول المخدر بالقطامية.

وتقدم المحامي إمام الحفناوي، دفاع المتهمين، بمذكرة استئناف على حكم محكمة جنايات أول درجة الصادر بحق مالك شركة أدوية و4 آخرين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالاتجار وتنصيع المواد المخدرة في القطامية.

ووجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين "ب. ن" و"و. أ" و"ح. ع" و"ع. ع" و"أ. ر"، قاموا بتصنيع عقاقير الترمادول المخدر والاتجار بالأدوية ممنوعة دون ترخيص بدائرة قسم القطامية.

ووتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد التصنيع والاتجار جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وكمية كبيرة من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، وماكينات تعبئة وتغليف وكبس، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأدوية الممنوع تداولها بقصد الاتجار دون ترخيص.