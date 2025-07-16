إعلان

حكم رادع من الجنايات ضد كيميائي و4 آخرين لاتهامهم بتصنيع الترامادول

01:02 م الأربعاء 16 يوليه 2025

محاكمة تعبيرية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب- أحمد عادل:
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة كيميائي و4 آخرين بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامهم بالاتجار وتصنيع عقاقير الترامادول المخدر بالقطامية.
وتقدم المحامي إمام الحفناوي، دفاع المتهمين، بمذكرة استئناف على حكم محكمة جنايات أول درجة الصادر بحق مالك شركة أدوية و4 آخرين بالسجن المؤبد، لاتهامهم بالاتجار وتنصيع المواد المخدرة في القطامية.
ووجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين "ب. ن" و"و. أ" و"ح. ع" و"ع. ع" و"أ. ر"، قاموا بتصنيع عقاقير الترمادول المخدر والاتجار بالأدوية ممنوعة دون ترخيص بدائرة قسم القطامية.

ووتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بقصد التصنيع والاتجار جوهر الترامادول المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وكمية كبيرة من المواد الأولية المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة، وماكينات تعبئة وتغليف وكبس، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الأدوية الممنوع تداولها بقصد الاتجار دون ترخيص.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنايات القاهرة تصنيع الترامادول السجن المؤبد الحكم ضد كيميائي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
الداخلية تكشف ملابسات العثور على طفل معذّب على الطريق العام

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"التعليم" ترفع زمن الحصص في الابتدائي والإعدادي.. وتطوير شامل لمناهج الدين
ارتفاع الحرارة وسقوط أمطار.. تعرف على حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
علاقة نسب مع خالد الجندي.. د. سعد الهلالي يكشف لمجدي الجلاد سرا لأول مرة